Dem Henri Eippers no wär 2018 vläicht net sou markéiert gewiescht vu grousse Prozesser wéi déi Jore virdrun, an awer hätt een ënnert anerem zum Beispill den arméierten Iwwerfall bei der City Concorde aus dem Joer 1997 oder d'Affär "Multiplan". Natierlech goufen et och nach e puer Nowéie vun der Affär LuxLeaks. Net ze vergiesse sinn awer och déi sëllechen tragesch Accidenter.

De Justizspriecher huet donieft ervirgehuewen, dass een zejoert aktiv gouf op Twitter an och den Internetsite en neit Gesiicht krut. Donieft koum et d'lescht Joer nach zu 55 Visitte vu Gruppe wéi z.B. Schoulklassen an der Cité judiciaire.

Fir d'Police huet där hire Spriecher Fränk Stoltz betount, dass absënns d'Affär vu Lausduer eng schwiereg Situatioun war. Et hätt ganz vill Betraffenheet, ma awer och Zesummenhalt an der Police ervirgeruff. Am Groussen a Ganzen, war dës Zäit eng ganz schwéier Zäit fir de Corps vun der Police.

De Porte-Parole huet nach dat neit Policegesetz ervirgestrach, dat am Juli an der Chamber gestëmmt gouf: Dat wär kee Schlusspunkt, mä den Ufank vun engem Prozess, fir d'Police nei opzestellen; d'Erausfuerderunge géifen nämlech net méi kleng ginn. Zejoert koum et och zur 1. sougenannter „Amber alert“, wéi e klenge Jong entféiert gouf; glécklecherweis wär dee séier erëmfonnt ginn, och well een zesumme mat der Press bannent kuerzer Zäit de Gros vun de Leit am Land erreecht hätt, wat zum Erëmfanne vum Bouf bäigedroen hätt.