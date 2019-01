Wéinst ze séierem Fueren huet sech e Freideg de Moien e Mann vun 28 Joer um Stater Geriicht misse veräntweren. Am August 2016 waren op der Escher Autobunn a Richtung Minettmetropol aus engem banaliséierte Policeauto eraus iwwer e puer Kilometer 3 Vitess-Iwwerschreidunge vum Mann gemooss ginn.Hie war eemol mat 148 amplaz 90, eemol mat 163 amplaz 130 an eemol mat 177 amplaz 70 geblëtzt ginn. Dem Mann säin Affekot huet e Freideg awer d'Fiabilitéit vun deene Miessungen a Fro gestallt.Dem Responsabel vum Laserapparat Traffipatrol no wär deen nämlech fir statesch Kontrolle gemaach, sot de Me Keipes a sengem Plädoyer. Et wär wuel méiglech, Vitess-Kontrollen aus engem Auto eraus ze maachen; dee Moment wär déi gemoosse Vitess awer relativ. Fir richteg ze moossen, misst den Apparat un den Tacho vum Auto gekoppelt sinn; an Däitschland wär dat de Fall, bei eis awer net. Dee Problem wär bekannt gewiescht, ma et wär net gehandelt ginn. Den Affekot huet et och net normal fonnt, dass d'Poliziste sengem Client eng 5 km iwwert d'Autobunn nogefuer sinn; nodeems déi 1. Infraktioun (mat 163 à l'heure) constatéiert gouf, wär et duerch de Chantier weidergaangen, mat 170/180 an der Stonn, ier dunn nach eng Kéier 148 km/h gemooss goufen. Well de Beweis irregulär wär, huet de Me Keipes de Fräisproch vu sengem Mandant gefrot.De Polizist, deen deemools déi eenzel Vitesse gemooss hat, sot, hien hätt am Chantier eng eege reell Vitesse vun 177 gemooss an de Kolleg, dee gefuer ass, den Tacho ofgelies, deen 190 ugewisen hätt. Mam Traffipatrol misst een e Schëld viséieren, et krit een d'Miessung zréck, an dat wär dann eben déi eege Vitess; en aneren Auto kéint een net moossen! Den Ugeklote sengersäits huet net bestridden, ze séier gefuer ze sinn, awer d'Vitesse vu sech gewisen, déi him virgeworf ginn.Fir de Vertrieder vum Parquet géif probéiert ginn, vun de Faiten ofzelenken: Dobäi wär de Beschëllegten 3 Mol ze séier gefuer! Bei där Kontroll wär der Inspection générale de la police no alles richteg gelaf; deemno wären 3 Infraktiounen zréckzebehalen, vun deenen der zwou engem Délit de grande vitesse entsprieche géifen. Wéinst der Gravitéit vun de Faite sollten eng Geldstrof an e Fuerverbuet vun 18 Méint, zum Deel mam Sursis, gesprach ginn.D'Uerteel ass fir de 5. Februar.