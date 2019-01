Belval Nord gëtt ausgebaut (11.01.2019) 13 Joer sinn et elo hier, dass ugefaange gouf de Wunn Quartier Belval op de fréiere Frichen z'amenagéieren. Virun allem Appartementer sinn hei gebaut ginn.

Déi lescht Terrainen am Quartier-Nord si verkaaft. Zanter 4 Méint lafen elo d’Aarbechten um südlechen Deel vum Site. Hei entsti virun allem Eefamilljenhaiser an et ginn nei Infrastrukture wéi Sportshalen a Schoule gebraucht. Am Joer 2027 soll de ganze Chantier fäerdeg sinn.





© Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) « ZréckWeider »

An der Gemeng Suessem, zu där och Bieles gehéiert, wunnen aktuell 17.000 Mënschen. Mat den neie Quartieren, déi um Belval entstinn, komme 5.000 Awunner dobäi. Dofir brauch et och nei Infrastrukturen. Nieft der Kanalisatioun mussen hei och nei Stroosse gebaut ginn an et solle virun allem Familljenhaiser entstoen. Enn dëst Joer sollen déi éischt Terrainen an de Verkaf goen. Donieft entsteet fir d'Rentrée 2020/21 och eng nei Primärschoul.