Affär LuxLeaks - Wei eng Konsequenze ginn a goufe gezunn? (11.01.2019) Fir den Image vum Land war d'Affär LuxLeaks een haarde Coup. Virun engem Joer gouf de juristesche Volet ofgeschloss. Mam Fräisproch vum Haaptugekloten.

Mir hu mat engem vun den Haaptkritiker geschwat. Den David Wagner vun déi Lénk hält virop fest: dem Antoine Deltour gouf zwar an der Cassatioun d‘Roll vum Whistleblower unerkannt, de Mann gouf awer vun enger Partie Leit duerch de Kakao gezunn, iert et sou wäit war. Den Antoine Deltour hat Dokumenter, weider un e franséische Journalist ginn, duerch déi 2012 an 2014, dubiéis Steierpraktiken un d'Dagesliicht koumen.

De Biergerkollektiv, deen zesumme koum, ass haut net méi aktiv, dat huet ons ee vun de Memberen, d'Magali Paulus, bestätegt. Eng vun de Fuerderungen: Lëtzebuerg misst d'Whistleblower an Zukunft bessert schützen, gouf bis elo nach net ëmgesat. Dee Punkt steet awer weider am aktuelle Koalitiounsaccord. Bedéngt duerch dee massiven, internationalen Drock, dee LuxLeaks ausgeléist huet, gouf Enn 2016 d'Legislatioun geännert. Den David Wagner gëtt ze bedenken, datt och Saache legal geschéien, déi awer net onbedéngt richteg a legitimm sinn.

Déi sou genannt Tax Rulings goufen a Fro gestallt. Ausgehandelt Steiererliichterungen, duerch déi an der Europäescher Unioun 2016 147 Milliarden Euro un TVA net an de Keese vun de Memberstaaten gelant sinn, esou eng rezent Etüd vun der EU-Kommissioun. Eng EU-Kommissioun déi zanter hir reagéiert an déi des Woch nach eng Enquête vis-à-vis vun Holland, respektiv Nike, opgemaach huet.

Den David Wagner bedauert, datt Lëtzebuerg sech haut op internationalem Plang hannert Wieder wéi "level playing field" an OCDE-Lëschte verstoppt, am Platz d'Kar mat an d'Hand ze huelen, fir eng reell Steiergerechtegkeet, och am Intresse vun de Bierger, zu Bréissel duerch ze setzen.