E Freideg den Owend war et dann um Tour vun der ADR, fir d'Geleeënheet vum Neijoerschpatt ze notzen, fir op déi lescht Nationalwalen am Oktober zeréck- an op déi nächst Europawalen am Mee no vir ze kucken.



E Réckbléck op d'Chamberwalen



Engersäits wär ee frou, well d'Partei kompetent Kandidaten an e wierkleche gudde Programm hat an donieft Prozenter an een Deputéierte dobäi kritt huet. An dem Kontext wär och de Beschloss gutt gewiescht, fir d'Membere vum Wee2050 mat op d'Lëscht ze huelen. Se hätte ganz gutt Resultater gemaach an antëscht wären och verschiddener Member bei der ADR ginn, dorënner de Fred Keup an den Tom Weidig. Op der anerer Säit misst een awer mat engem kräischenden A feststellen, dass de Walsystem esou ongerecht wier, dass een am Oste mat 9,5 Prozent vun alle Stëmme keen Deputéierte bäi krut an deemno och keng Fraktiounsstäerkt gewonnen huet. Dat sot de Parteipresident Jean-Schoos viru Ronn 30 Leit um Cents.



Ganz besonnesch frou wär een och iwwer de Renouveau an der Partei. Wann haut aus iergendengem Grond déi 4 Deputéiert um Krautmaart géinge verschwannen, da géingen nëmme Jonker tëscht 30 an ugangs 40 noréckelen. D'ADR hätt also scho längst d'Relève prett un där aner Parteien nach schaffen, erkläert de Jean Schoos.





D'Koalitioun „Bettel 2“, Gambia 2 dierft ee jo net méi soen, koum net gutt ewech. Et wär hypokritesch, dass si zwar eng Fraequote agefouert a promulgéiert hätten, awer selwer emol net am Stand gewiescht wären, dës an der Regierung ze realiséieren.A punkto Regierungsprogramm, sot de Jean Schoos ganz ironesch, géing jo elo alles méi gerecht ginn. D'Grondsteier ze hiewen, fir de Wunnengsproblem ze léisen, oder d'Accisen an d'Luucht ze setzen, fir géint de Klimawandel ze kämpfen, domadder wär awer just de Staatsfinanze gehollef. Wat d'Erzéiung vun de Kanner géing ugoen, do wär d'Devise vun der Regierung mat der gratis Kannererzéiung, fir d'Elteren nëmmen net hir Kanner selwer erzéien ze loossen. Ma eng Koppel misst dierfe maache wéi se denkt, ouni dass deen een oder deen anere Choix méi schlecht gestallt gëtt.Kritik un der Presse gouf et natierlech och. D'Walcampagne wär eng perfid Hetzcampagne géint eenzel Leit gewiescht, déi de Courage haten, aneschters op Problemer ze kucke wéi de Mainstream, sou de Parteipresident vun der ADR. Dobäi hätt déi national Presse vun Ufank u kloer gestallt, wien de Gudden a wien de Béise war.D'Walen am Mee sti virun der Dier. Déi Alternativ Reformpartei huet sech en Vu dovunner ganz kloer positionéiert. D'ADR géing fir den Euro stoen, fir de fräien Handel an de fräie Persouneverkéier am Schengen-Raum. Ma och fir geséchert Grenzen, eng geuerdent Immigratiounspolitik an eng Eege-Verantwortung vun de Finanzen an eng logesch Aussepolitik, déi eenzel Interessie vun de Memberstaaten berécksiichtegt.Et géing een positiv an dës Wale goe mat pro-europäeschen- an pro-Euro-Messagen, sou nach de Jean Schoos.