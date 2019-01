En Awunner aus der Areler Strooss zu Stroossen hat d'Police alarméiert, well e Mann an eng Fra an der Nuecht géint 1 Auer am Gaange waren, mateneen ze streiden. Wéi d'Beamen op d'Plaz koumen, hu si festgestallt, datt si bei engem Gefier stoungen, dat beschiedegt war. Béid hunn uginn, datt si gefuer wieren, ma si allen zwee haten ze vill Alkohol gedronk. Och den Drogentest war positiv a bei der Fra konnt Mariuhana séchergestallt ginn. Weider waren d'Pabeiere vum Auto net an der Rei an de Mann konnt sech weder ausweisen, nach hat hien e Führerschäi bei sech. Béid krute e Fuerverbuet a koumen an d'Spidol, fir e Blutt- an Urintest. Den Auto gouf saiséiert.Eng weider Persoun hat sech quasi selwer bei de Beamte presentéiert. Den Automobilist war de Beamten, dat e Freideg géint 16 Auer, op der A13 vu Péiteng a Richtung Esch zimlech no opgefuer. D'Beamten hunn de Mann gestoppt an et koum eraus, datt hien ze vill gedronk hat. Säi Permis war fort.Um Parking vun der Place Staingrad zu Esch hat en alkoholiséierte Chauffer 5 Autoe beschiedegt. Och säi Permis war fort.An der Nuecht da gouf d'Police op en Accident zu Nidderfeelen geruff. Wéi si op d'Plaz komm sinn, hu si Chauffer a Bäifuerer onverletzt virfonnt. De Chauffer hat op der Streck vun Ettelbréck op Nidderfeelen d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, war an de Summerwee geroden an en en Drot aus Holz ze pake kritt. Well och hien ze vill gedronk hat, gouf de Permis agezunn.Dann huet d'Police nach en Auto saiséiert, vun engem Automobilist, dee schonn e Mëttwoch zu Clierf ouni Permis ënnerwee war. D'Gefier war donieft och net richteg ugemellt. Wéi d'Beamten d'Gefier kontrolléiere wollten, huet de Chauffer mat engem geféierleche Manöver probéiert, fir fortzekommen. No enger kuerzer Course-Poursuitte, bei där de Chauffer ze séier ënnerwee war, huet hien en Accident gebaut an ass awer nach weidergefuer. No engem weideren Accident war awer du Schluss mat der Flucht. Am Auto waren nieft dem Chauffer, de bis 2026 nach e Fuerverbuet huet, nach zwou weider Persounen. Bei hinne goufen Haschisch a Pefferspray fonnt. Well och den Drogentest positiv war, koum de Chauffer an d'Spidol fir e Blutttest. De Parquet huet de Chauffer verhaften an den Auto saiséiere gelooss. De Mann koum dunn och nach an der Woch an Untersuchungshaft, déi zwou aner Persoune konnten nach um selwechten Owend heemgoen.