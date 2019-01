Den Täter, deen an Zëmmeren Bijouen a Geld geklaut hat, konnt flüchten. Bis ewell feelt all Spuer vun der Persoun. Ähnleche Virfall och zu Esch/Uelzecht.

E Samschdeg de Muere koum et an der route de Thionville zu Hesper zu engem Virfall, dee wuel déi allermannste Leit materliewe wëllen: Géint 5 Auer ass hei eng Awunnerin duerch Geräischer an hirem Zëmmer erwächt ginn. D'Fra huet séier misste feststellen, dass en Abriecher an hirem Zëmmer stoung.Wéi dëse gemierkt huet, dass d'Fra hien erbléckst hat, ass dësen aus dem Haus geflücht. Spéider koum dunn eraus, dass den Täter sech den Zougang iwwert eng Fënster vum Haus, déi hien opgebrach hat, verschaaft huet.E puer Zëmmer goufe vum Abriecher duerchsicht, Bijouen a Geld huet dëse matgoe gelooss. Bei der Sich no der Persoun koum allerdéngs kee Resultat eraus.

Ähnleche Virfall zu Esch

Och an der rue des Argentins zu Esch, koum et e Freideg den Owend géint 23 Auer zu engem Virfall, bei deem eng Awunnerin vu Geräischer aus dem Schlof gerappt gouf. Hei stoung den Abriecher zwar net am Zëmmer vun der Fra, ma d'Geräischer koumen aus dem Keller.Wéi d'Fra virun der Dier vum Haus kucke gaangen ass, huet si effektiv gemierkt, dass d'Entrée vum Keller opgebrach gouf an zwou Persounen sech hei erëmgedriwwen hunn. Och déi sinn dunn fortgelaf, da a Richtung rue du Canal. Béid Persoune konnte kuerz Zäit drop vun der Police erëmfonnt ginn a gouf e protokolléiert.Wärend deem sech d'Persounen am Keller opgehalen hunn, gouf wéi et heescht näischt matgoe gelooss.