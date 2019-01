X

E Freideg den Owend ware nees Neijoerschpätt. D'ADR huet sech um Cents zefridde gewisen, datt ee bei de Chamberwahlen Prozenter an een Deputéierte bäi krut. De Walsystem gouf awer als ongerecht kritiséiert.An och d'Koalitioun „Bettel 2“ krut es: D'Hausse vu Grondsteier an Accisen zum Beispill, géif nëmmen de Staatsfinanzen, awer net de Leit hëllefen. Bei den Europawalen am Mee steet d'ADR fir den Euro, fräien Handel a fräie Persouneverkéier am Schengen-Raum. Ma och fir geséchert Grenzen an eng geuerdent Immigratiounspolitik.Um Bord vun hirem Neijoerschpatt, huet d'ADR dann och op de Reproche vu Rietspopulismus reagéiert.