Flamma: Bau vu zweetem Crematoire gefuerdert (12.01.2019) Eng 2.600 Leit ginn pro Joer zu Hamm verbrannt. Zënter der Ouverture vum Crematoire zu Hamm 1996 boomen d’Anäscherungen hei am Land. D’Flamma fuerdert ënnert aanerem de Bau vun engem zweete Crematoire hei am Land.

Zënter der Ouverture vum Crematoire zu Hamm 1996, klammen d’Anäscherungen hei am Land. Der Flamma no, wëllen sech bal 60 Prozent vun de Leit déi stierwen, anäschere loossen. En Trend, deen ënnert anerem wéinst engem Mentalitéitswiessel ze dinn huet, esou déi zoustänneg Associatioun. Eng vun de Fuerderungen op der Generalversammlung vun der Flamma e Samschdeg de Mëtte war, dat alleguerten d’Gemengen hei am Land an Zukunft Member am kommunale Syndikat Sicec solle sinn.

2 Drëttel vun de Gemengen hei am Land si Member am Sicec, deen d’Gerance vum Crematoire zu Hamm huet. 31 Gemenge sinn awer net Member, sou dass d’Awunner vun do och musse méi bezuelen, wann e Familljemember zu Hamm ageäschert gëtt. Zu deene Gemenge gehéieren ënnert anerem Sandweiler, Ëlwen, Wëntger an d’Fiels. D'Flamma wëll eben an Zukunft dat alleguerten d’Gemenge Member am Sicec sinn.

D’Flamma fuerdert weider de Bau vun engem zweete Crematoire hei am Land. Dat well duerch d’Hausse vun der Populatioun, iergendwann de Crematoire vun Hamm saturéiert wier.

Wei Lëtzebuerger Wort zejoert Enn Oktober geschriwwen huet, hätt et wéinst Enkpäss bis zu 7 Deeg gedauert, bis datt een Doudegen zu Hamm ageäschert gouf. Dat wéinst dem Bau vun engem neien Uewen. Där Enkpäss géif et awer keng méi ginn, esou d’Flamma. D’Associatioun fuerdert awer och an Zukunft méi Personal am Crematoire vun Hamm. Den Ament huet d’Flamma eng 13.500 Memberen. Virdeel vun esou enger Memberschaft ass, datt déi Hannerbliwwen direkt wëssen, wat mam Verstuerwene geschitt.

1906 ass d’Flamma gegrënnt ginn, wéi verschidde Leit net wollte begruewe ginn, mä ageäschert ginn. Dee Moment war dat zu Lëtzebuerg awer net méiglech, well d’Kierch dogéint war. Dofir huet een déi Zäit missten an d’Ausland goen.