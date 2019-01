Et muss nach vill am soziale Beräich geschéien, och wann et liicht Verbesserunge géife ginn.

D'Walresultat gëtt als enttäuschend ageschat .

An och hei gouf et Kritik un der Regierung: Trotz klenge Cadeaue wéi e weidere Congés- an e weidere Feierdag, misst nach villes am Soziale Beräich geschéien.D'Aarmut géif weider zouhuelen a d'schaffend Vollek net genuch vun der héijer Produktivitéit profitéieren. Och d'KPL geet mat d'Europawahlen, an dat mat engem kloren Ziel.