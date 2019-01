Et ass net fir d'éischte Kéier, datt an der lescht am Südoste vun der Stad Autoe gebrannt hunn.

© RTL (Archiv)

D’Serie vun Autosbränn aus de leschte Wochen, ass och um Samschdegowend weidergaangen. Dem 112 no huet kuerz no 10 Auer zu Duelem en Auto geflaamt. Déi Lokal Pompjeeë waren op der Plaz fir ze läschen.

A leschter Zäit hat et am Beräich vum Süd-Osten vun der Stad, um Houwald oder an der Gemeng Hesper, schonns direkt e puer Autosbränn ginn, wou all Kéiers Brandstëftung net konnt ausgeschloss ginn. D‘Gemeng Duelem läit just e puer Kilometer weider Richtung Osten.

Iwwert d’Feier vun e Samschdeg Owend leien eis awer nach bis ewell weider keng Detailer vir.