Kuerz virun 21 Auer gouf de CIS aus der Fiels op en Asaz geruff, well et zu Ierzen gebrannt huet. Gemellt war och ginn, datt nach Persounen am Gebai wieren.D'Rettungsdéngschter konnten 2 Persounen a Sécherheet bréngen an haten d'Feier séier ënner Kontroll.Nieft de Pompjeeën aus der Fiels waren och hir Kollege vun Hiefenech, Konsdref a Waldbëlleg, déi och de Peloton Chef gestallt hunn, op der Plaz.