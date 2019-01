E Samschdeg kuerz no 17 Auer gouf zu Reisduerf an der Route de la Sure eng Persoun vun engem Auto gestouss.

© RTL Mobile Reporter Mykyta Thill

D'Persoun gouf dobäi blesséiert, wéi uerg, ass aktuell nach net gewosst. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Fiels, vun Dikrech, Reisduerf an de Samu vun Ettelbréck.Da mellt den 112 nach Accidenter um CR129 tëscht Hiefenech a Guedber, um RN31 tëscht dem Käler-Potto an Esch an zu Bouneweg an der Route de Thionville. Hei gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.