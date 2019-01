© CISGM

En Automobilist war hei engem Déier, datt iwwert d'Autobunn gelaf ass, ausgewach an huet dobäi d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Den Auto koum un d'Schleideren an ass riets op d'Standspur geroden. Do koum et dann zum Opprall mat engem klengen Hiwwel an doduerch huet d'Gefier ofgehuewen a sech e puer Mol iwwerschloen.De Chauffer hat Gléck am Ongléck. Hie konnt sech selwer aus sengem staark beschiedegte Gefier befreien, dat mat just liichte Blessuren. Hie koum awer fir eng Kontroll an d'Spidol.Säi Gefier dogéint huet Totalschued erlidden an d'Autobunn huet fir d'Dauer vun den Aarbechte misste gespaart ginn. Nieft dem Bierge vum Auto huet och nach d'Fuerbunn misste propper gemaach ginn, well dës voller Buedem a Bulli war.Op der Plaz war de CIS vu Gréiwemaacher, ënnerstëtzt vun hire Kollege vu Biwer a vum Ponts et Chaussées vum Potaaschbierg.