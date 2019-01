Op der Kräizung vun der Côte d'Eich an dem Boulevard Jean Ulveling koum et um Sonndeg de Moien um 7.30 Auer zu engem Accident.

De Chauffer, deen op de Boulevard Jean Ulveling wollt ofbéien, hat net gesinn, datt hien d'Virfaart misst oftrieden an huet doduerch de Beamten d'Virfaart geholl an ass an de Policewon gerannt. Am éischten Auto waren dräi Persounen, déi net blesséiert goufen, déi zwee Polizisten dogéint koume mat liichte Blessuren a fir eng Kontroll an d'Spidol.