"Mir brauchen eng besser Präventioun fir Faillitten ze verhënneren", seet d’Chambre de Commerce, nodeems d’läscht Woch d’Zuel vun de Faillitte publizéiert gouf. 1195 Betriber hunn 2018 hier Diere missen zoumaachen, dat ass eng Hausse vu knapp 28 Prozent par rapport zum Joer virdrun.

Datt d’Zuel vun de Faillitten an d’Luucht geet, géing net zulescht dorunner leien datt mir ëmmer méi Entreprisen zu Lëtzebuerg hunn, seet den Tom Baumert vum House of Entrepreneurship. Et géing awer opfalen datt virop kleng Firme mat manner wéi 5 Mataarbechter a Schwieregkeete geroden.

An deem Kontext fuerdert d’Chambre de Commerce datt Entrepreneuren di Faillite gaange sinn eng zweet Chance verdéngt hunn. Am Verglach mam europäeschen Ausland wier et zu Lëtzebuerg nämlech relativ schwiereg no enger Faillite eng nei Gesellschaft opzemaachen.

D’Chambre de Commerce fuerdert schonn zënter laangen eng Moderniséierung vum Faillitte-Gesetz. An deem Text misst och un d’Preventioun vu Faillitten eng zentral Roll spillen.

Lëtzebuerg well sech jo no baussen als Start-Up Natioun verkafen an dann dierft een net esou restriktiv sinn, wann et ëm eng zweet oder drëtt Chance geet. Prominent Beispill, de Max Levchin, de Grënner vu Paypal ass 4 Mol mat verschiddene Geschäftsmodeller op d’Nues gefall, iert hien 1998 dunn den Online-Bezuel-Service gegrënnt huet. 17 Joer nom Lancement war d’Entreprise Paypal méi wäert wéi d’Deutsche Bank.

D‘Failitte Gesetz misst dréngend reforméiert ginn, seet d’Chambre de Commerce. Et géing och schonn zënter enger Zäit esou en Gesetzesprojet am Tirang leien, esou ganz zefridde wier ee mat deem Text awer net an dat, well d'Preventioun vu Faillitte keng Central Roll spillt. Fir Faillitten z’evitéieren, huet d‘Chambre de Commerce 2018 eng nei Initiative an d’Liewe geruff. D’Iddi vum Centre de Preventioun huet een sech an der Belsch ofgekuckt.