Promenade Architecturale (13.01.2019) Zënter 11 Joer weist de Guide Robert Philippart de Leit d'Stad Lëtzebuerg, RTL war mat op engem Tour dobäi.

Bei der "Promenade Architecturale" goung et e Sonndeg vum Palais iwwert Theaterplaz an d'Groussgaass bis bei d'Post um Aldringen.





Zenter 11 Joer ass de Robert Philippart als Guide duerch d'Stad Lëtzebuerg ënnerwee. De geleierten Historiker huet Spaass un der Geschicht an un der Entwécklung vun enger Stad.

Wärend 22 Joer, bis 2015, war de Robert Philippart Direkter vum ONT. Hautdesdaags organiséiert de Stater gäre Spadséiergäng a bréngt dobäi de Leit d'Architektur méi no.



Bei der Visitt duerch eis Haaptstad goung et an éischter Ligne drëms de Leit de Rôle vun der Neo - Renaissance z'erklären. Dësem Style no goufen nämlech ëffentlech Gebaier gebaut.