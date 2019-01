© AFP

Zu Ankara kënnt de Lëtzebuerger Diplomatiechef mat sengem tierkeschen Homolog fir Gespréicher beieneen. Hie gesäit och de Vizepresident vum Land, souwéi de Vizepresident vum tierkesche Parlament.



Am Mëttelpunkt vun den Entrevuë stinn an éischter Linn déi bilateral Relatiounen tëscht dem Grand-Duché an der Tierkei, awer och mat der Europäescher Unioun. An dem Sënn dierft och d'Flüchtlingskris ee Sujet sinn an déi rezent Entwécklungen a Syrien. De Jean Asselborn mécht an dem Kontext och eng Visite vun zwou tierkesche Stied un der Grenz mat Syrien, wou hien déi lokal Autoritéite fir Gespréicher gesäit a sech ee Bild vu verschiddene Projete fir syresch Flüchtlinge mécht. Et handelt sech ëm Projeten, déi vu Lëtzebuerg kofinanzéiert ginn.