Mam Zil d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Hongkong ze stäerken, sinn och Gespréicher mat héichrangege politesche Vertrieder virgesinn. Donieft kënnt de Pierre Gramegna mam chinesesche Finanzminister beieneen, souwéi Vertrieder aus dem FinTech-Beräich.



Zu Tokio huet de Pierre Gramegna eng Aarbechtsreunioun mam japanesche Vizepremier a Finanzminister souwéi Vertrieder aus dem Assurancësecteur. De Lëtzebuerger Finanzminister hält iwwerdeems en Discours, fir den Optakt vun enger Serie vu Seminairen, déi d'ALFI, d'Lëtzebuerger Fongenindustrie zu Hongkong an zu Tokio organiséiert, dat am Kader vun hirer Asia Roadshow 2019.