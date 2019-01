D'Ministesch Paulette Leenert wëll Critèren ausschaffen, wéi e Land Lëtzebuerger Entwécklungshëllef zegutt kéint hunn. Et kéint do zu Changementer kommen.

An der Serie vu Presentatiounen vum Regierungsprogramm an den zoustännege Chamberskommissiounen, war et um Méindeg de Moien un där vun der Kooperatioun.

Mam Paulette Leenert gëtt et jo do eng fuschnei Ministesch an der Responsabilitéit, déi d’Strategie fir déi nächste Joren um Méindeg de Moien erkläert huet.

Kloer ass, dass d’Lëtzebuerger Entwécklungshëllef kee grousse Broch wäert kennen, mä dass et en Engagement vun der Kontinuitéit wäert ginn, wou een op engem héije Level weiderhi wäert hëllefen, nämlech an Héicht vun 1% vum nationale PIB. De Grand-Duché ass domadder eent vu just 5 industrialiséierte Länner, déi dësen héije Standart bäibehalen.

Bei den Zil-Länner kéint et awer zu Changementer kommen. Et wéilt een déi bestoend 7 Koopertiounslänner op de Leescht huelen, och wa kloer ass, dass déi allermeescht wäerte bestoen bleiwen. Et kéint awer sinn, dass anerer kéinte bäikommen. Heiriwwer soll et eng breet an oppen Debatt an der zoustänneger Chamberkommissioun ginn. D'Ministesch wéilt do och Critèren ausschaffen, wee Lëtzebuerger Entwécklungshëllef zegutt kéint hunn. Viséiert wieren an der Haaptsaach awer afrikanesch Länner aus der Sahel-Zon.

Mam Nicaragua wier et méiglech, dass d'Kooperatioun net méi weider gefouert gëtt, well déi politesch Situatioun am latäin-amerikanesche Land einfach ze instabil wier.