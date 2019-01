Ass d'Serie un Autosbränn op Brandstëftung zeréckzeféieren? (14.01.2019) Ass d'Serie un Autosbränn op Brandstëftung zeréckzeféieren?

Ass et een oder sinn et méi Brandstëfter, déi um Wierk sinn an et op Autoen awer och Container an eidel Halen ofgesinn hunn? Déi Fro stellt sech, no den Dosende vu Bränn an de leschte Méint. D'Police enquêtéiert op Volltouren, awer mat Erkenntnisser hält Se sech bedeckt.

2 verbrannten Autoe e Sonndeg um Houwald an zu Duelem, e Freideg waren et der 3 zu Alzeng - Autoe vun enger Firma aus dem Fleege-Beräich, fir d' 2. Kéier iwwregens waren et Gefierer vun där Branche, déi, aller Wahrscheinlechkeet no, ugestach goufen .



Vum 30. Dezember zejoert bis sinn 11 Gefierer duerch Feier komplett zerstéiert ginn. An dat ass net alles, och an de Méint virdru goufen et Bränn en Serie, net Just vun Autoen, mä gëschter och vu Containeren, Poubellen a Schäpp. E Mol war et souguer eng Camionnette mat 2 Gasfläschen u Bord, déi gebrannt huet, glécklecherweis awer net explodéiert ass.