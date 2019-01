Niewent dem Jean Morby sinn RTL Informatioune no och de Vizepresident Claude Caudron an de Réviseur de caisse Ray Remackel zeréckgetrueden.

De Jean Morby gouf am Juni 2018 un d’Spëtzt vun der Amiperas gewielt an hat domadder d’Successioun vum Jeannot Belling ugetrueden. De fréiere Buergermeeschter vu Réimech a laangjärege President vun der Seniorenassociatioun war am Juli 2017 no laanger Krankheet gestuerwen.