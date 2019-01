© RTL Archivbild

E Chantier vun enger gréisserer Envergure, dat huet den Transportminister François Bausch en Dënschdeg de Moien bei der Presentatioun vum Oflaf vum Chantier betount. Aus dem aktuellen Pont Büchler soll eng multimodal Bréck ginn - den Tram, den Auto an de Vëlo sollen an Zukunft Plaz kréien.



Donieft gëtt och déi nei N3 gebaut, déi eriwwer op den Houwald wäert feieren. Déi al N3, also d'Route de Thionville, soll verkéiersberouegend zeréckgebaut ginn. De Chantier wäert bis Ufank 2021 daueren, dono ass et dann un den Aarbechte vu Luxtram. Den Tram soll am September 2021 iwwert déi nei vergréissert Bréck fueren. De Käschtepunkt vum Projet läit bei 25,2 Milliounen Euro.