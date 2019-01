© AFP Archivbild

Santé-Kommissioun um Dënschdeg / De Resumé vum Pierre Jans



D'Deputéiert kruten nach eng Kéier de Regierungsprogramm a Punkto Santé virgestallt. Schwéierpunkte vun den Diskussiounen en Dënschdeg de Moie waren d'Präventioun, den Accès op medezinesch Versuergung, den digitale Patienten-Dossier an d'Legaliséierung vum Cannabis.Et wär en ambitiéise Programm, huet den Etienne Schneider betount. Luef gouf et och vun de Koalitiounspartner DP an déi Gréng. Genee déi Ambitioun huet den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf awer och kritiséiert. D'Regierung hätt sech a Punkto Santé ze vill virgeholl. De Programm wär net kloer strukturéiert, e wär inkohärent, esou den Jean-Marie Halsdorf.Beim Cannabis fir de private Konsum ginn d'Meenungen effektiv nach ëmmer ausenaner. De Pirate geet et beim Sujet Cannabis allgemeng e Strapp ze lues. D'Regierung misst, wéi versprach elo Neel mat Käpp maachen, fuerdert de Sven Clement. Wéinst de Pläng, de Cannabis komplett ze legaliséieren, gouf d'Lëtzebuerger Regierung awer scho mat Kritik aus dem Ausland konfrontéiert. Am Saarland fäert d'CDU beispillsweis, Drogentourismus. Dës Suerge misst een Eescht huelen, esou de Gesondheetsminister. Deen huet och op seng Kollegen aus den anere Ministèrë verwisen. Justiz, Finanzen an Agrikultur wären hei och concernéiert.Eng Prioritéit, déi den Etienne Schneider en Dënschdeg de Moie mat den Deputéierte beschwat hat, ass déi, fir de Beruff vum Dokter zu Lëtzebuerg nees méi attraktiv ze maachen. Vill Lëtzebuerger Medezin-Studentinnen a Studente géifen duerno am Ausland bleiwen. De Risiko wär e Manktem un Dokteren hei am Land. Eng Léisung vum Staat: eng eemoleg Primm vun 10.000 Euro pro Dokter als Startkapital fir Gemeinschafts-Praxissen.An deem Kontext soll och gekuckt ginn, fir d'Gesetz vun 1983 iwwer d'Apparaturen op de Leescht ze huelen. Doran ginn Apparater opgelëscht, déi exklusiv an de Spideeler dierfe benotzt ginn. Nach en Dënschdeg am Nomëtteg wäert den Etienne Schneider dës Lëscht mat all den Acteuren – Dokter-Associatioun, Federatioun vun de Spideeler, asw. - diskutéieren. D'Fro stéing am Raum, ob een net kéint e puer Apparater an de Gemeinschafts-Praxissen autoriséieren. Da missten d'Leit net méi fir alles an eng Klinik lafen. Dat wär fir vill Leit och net ëmmer praktesch. Am Osten zum Beispill géif et weder e Spidol nach eng Maison Medicale, esou den Gesondheetsminister.De Sven Clement vun de Pirate bedauert iwwerdeems, dass am Regierungsprogramm vill iwwer d'Digitaliséierung vum Gesondheetswiese geschwat gëtt, de Minister an der Kommissioun awer nëmme ganz kuerz dorobber agaange wär. Eréischt wéi hien nogefrot hätt, wär den Etienne Schneider méi konkret ginn an hätt annoncéiert, dass den elektroneschen Echange tëscht den Dokteren an den Apdikten nach dëst Joer soll kommen, esou den Sven Clement. Vun do un misst een dann net méi mat senger Ordonnance an d'Apdikt goen. De Gesondheetsminister hätt dat selwecht kuerz- bis mëttelfristeg fir de Krankeschäin zougesot, esou nach den Deputéierte vun de Piraten.