Dass ee mat engem Smartphone um Steier eng Gefor fir sech selwer an déi aner am Trafic ass, misst mëttlerweil jidderengem bewosst sinn.

Ma wann e Chauffeur aus dem ëffentlechen Transport, deen Persounen transportéiert, esou eppes mécht, kéinte mol Leit dat matkréien an an dësem Fall och filmen.Dass dat Ganzt och Konsequenzen huet, krut e Chauffeur vun enger Lëtzebuerger Busentreprise ze spieren.

Wat war geschitt?

Eng Persoun, déi an engem Bus an der Géigend vun Ëlwen souz, hat de Chauffeur dobäi erwëscht, wéi dësen e Film op sengem Smartphone gekuckt huet, dat wärend deem de Mann gefuer ass. Well dëst schonn emol geschitt wier, wärend deem den Zéien am Bus war, hätt hien de Buschauffer dobäi gefilmt.

Wéi de Proprietär vum Facebook-Video RTL géigeniwwer sot, hätt och seng Partnerin de selwechte Chauffeur schonn emol dobäi erwëscht, wéi dëse wärend dem Fueren um Handy eppes gekuckt huet.Nodeems de Video schonn op de sozialen Netzwierker zirkuléiert ass, huet sech och déi concernéiert Entreprise, "Autobus Stephany", bei där de Mann ugestallt ass, an engem Communiqué gemellt. De betraffene Chauffeur, dee scho méi laang an der Entreprise ugestallt war, gouf suspendéiert.Et géif een elo déi juristesch Schrëtt préiwen, déi elo mussen ageleet ginn. De Respekt vum Code de la Route géif natierlech Prioritéit hunn an d'Verhale vum concernéierte Chauffeur wär absolut net tolerabel, esou d'Entreprise. Dëse Chauffeur géif kee Bus méi fueren, esou nach d'Firma.