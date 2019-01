Den 30. Januar gëtt iwwert d'Fëmmen an der Chamber debattéiert, dat op Basis vun direkt 2 Petitiounen. De 6. Februar geet et ëm de Gebrauch vu Plastik.

En Dënschdeg de Mëtteg huet d'Chamber d'Datume fir 3 ëffentlech Debaten um Krautmaart bekannt ginn.

Dëst wieren eemol zwee Debaten, déi alle béid den 30. Januar um 9 Auer Moies ofgehale ginn an sech ëm d'Fëmmen op den Terrassen dréien. Hei geet et ëm 2 Petitiounen: d'Petitioun 1069, déi fir e Fëmmverbuet op Terrassen ass an d'Petitioun 1080, déi dofir ass, dass d'Fëmmen op Terrassen erlaabt bleift.







Dräi débats publics an der Chamber:

📽️D'Diskussiounen tëscht Petitionär, Deputéierten an den zoustännege Ministere gi live op Chamber TV iwwerdroen a gestreamt ➡️ https://t.co/BuBpLjFnmm pic.twitter.com/sgw6P2RvDy — Chambre des Députés (@ChambreLux) January 15, 2019

Eng Woch drop, nämlech de 6. Februar, ass dann e weideren Debat um Krautmaart, dat um 9 Auer Moies. Hei geet et ëm d'Petitioun 1107, déi sech mat der Aschränkung vum Gebrauch vu Plastiksverpackunge beschäftegt.

Alleguerten d'Debate kënnen natierlech wéi ëmmer op Chamber TV respektiv op RTL.lu live suivéiert ginn.