Et goung virun allem ëm den demographesche Wiessel an der Medezin. Den Duerchschnëttsalter bei den Doktere wär méi héich ewéi soss. Wann Doktere géifen ophalen, wär et aktuell net esou einfach déi ze ersetzen.



Et géif de Risk bestoe vun engem Manktem u medezineschem Personal. Den Etienne Schneider, d’Dokteschassociatioun an d’Federatioun vun de Spideeler waren sech eens, dass een dogéint wierke muss. Aner Sujet waren d’IRM’en. Iwwer dat nächst Joer kommen der iwwer déi 4 Spideeler am Land 3 bäi. Duerno nach 1. Da ginn et der am ganze Land 11. Och do gëtt et den Accord vun allen Acteuren.



An Zukunft solle Gemeinschaftspraxissen och Apparater, wéi IRM’en, installéieren dierfen, déi bis ewell just a Spideeler autoriséiert waren. D’Gesetz soll iwwerschafft ginn. AMMD an FHL bestinn awer op e legale Kader fir esou eng Ouverture. Vun enger Privatiséierung wollt de Gesondheetsminister net schwätzen.



Den Osten kéint dann och endlech eng Maison médicale kréien a géif vun den Hopitaux Robert Schuman geréiert ginn.







Communiqué vum Gesondheetsministère