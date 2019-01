Zu Lëntgen an der Route de Diekirch gouf an der Nuecht op e Mëttwoch eng Persoun vun engem Zuch ugestouss a gouf dobäi blesséiert.

© RTL-Archiv

Dat mellt e Mëttwoch de Moien de CGDIS. Op der Plaz waren de Samu vun Ettelbréck an d'Ambulanz vu Lëntgen souwéi d'Rettungsdéngschter vu Luerenzweiler a Miersch.An derwaren en Dënschdeg den Owend kuerz no 23 Auer zwee Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.Uman der Rue des Scillas war eng Persoun op enger Trottinette ugestouss ginn. Och si gouf blesséiert an ee Blesséierte gouf et an engem Accident géint 19 Auer op dertëscht Fluessweller a Mënsbech. Zwee Ween hate sech ze pake krut.