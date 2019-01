Op Twitter huet d'Police e Mëttwoch de Moien en Zeienopruff lancéiert a sicht no engem Mann, deen de 5. Januar zu Stroossen an engem Buttek geklaut huet.

❓Wer kennt diesen Mann❓



Ein Mann betrat am 05.01.2019 ein Elektrowarengeschäft in Strassen, route d’Arlon.

Im Regal löste er einen Diebstahlschutz und ließ eine Drohne unter seiner Jacke verschwinden bevor er das Geschäft verließ.



Hinweise👉 Porte de l’Ouest ☎️ 24435-1000 pic.twitter.com/zqXo4egvu7 — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 16, 2019

Wéi et heescht, huet de Mann géint 12.45 Auer am Elektronik-Buttek den Alarm ausgeléist, wéi en eng Dron aus dem Regal geholl huet. Hien huet den Apparat ënnert senger Jackette verschwanne gelooss an ass aus dem Buttek gelaf.Sämtlech Informatioune si fir d'Police um Nummer 24435-1000.