Hien hat sengen Eltere gesot, hie géif op Namur plënneren, wou hien eng Studentewunneng gelount hätt. Ma zanterhier feelt all Spur vum jonke Mann.Lëschten Infoen no ass hie mat engem groe Renault Clio mat de Placken KC1020 (L) ënnerwee. All d'Informatioune si fir d'Police vun Dikrech ënnert der Nummer 4997-8500 oder um 113.Och d'Police aus der Belsch ass informéiert an sicht och nom jonke Mann aus dem Norde vu Lëtzebuerg.