D'Leit solle schonn um Autosfestival motivéiert ginn, fir an d'Zukunft, also d'Elektromobilitéit, z'investéieren, esou de Claude Turmes.

Op d'Fro, wou ee mat enger méiglecher Autosprimm drun ass, huet den Energieminister Claude Turmes no der Chamberkommissioun geäntwert, et géif een Dag a Nuecht dru schaffen, fir de Leit, déi een neit Gefier fir den Autosfestival wëlle kafen, richteg motivéiert ginn, fir an Zukunft z'investéieren, an dat wier Elektromobilitéit. Et misst juristesch alles gepréift ginn, esou den Energieminister, ob eventuell och retroaktiv d’Primm ausbezuelt gëtt.

Ënnert de politesche Parteie gëtt et ee breede Konsens an der Energiepolitik vum Land. Ewech vun de Fossilien-Energieträger hi béi Erneierbarer. D'Prioritéite vun der Regierung huet de Claude Turmes an der Chamberkommissioun presentéiert. Et wéilt een innovativ sinn a virop och bei der Energieeffizienz weider Progrèse maachen. Weider soll och an erneierbar Energien, wéi Wand a Solar, investéiert ginn, wou weider dru geschafft gëtt, dat jidderee Produzent a Konsument vun Energië ka sinn.