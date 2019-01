4 Blesséierter gouf et e Mëttwoch am fréien Owend an engem Accident op der Collectrice Direktioun Péiteng.

Zwee Autoen haten sech kuerz no 17 Auer ze pake krut. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Schëffleng, Esch a Monnerech.



Kuerz no 18 Auer waren tëscht Sandweiler an Izeg zwee Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.



Dann huet et nach zwee mol gebrannt. Zu Rodange an der Rue Clopp war an engem onbewunnten Haus Offall a Brand geroden an zu Iechternach an der Zone Industrielle war an engem Transformator ee Kabel a Brand geroden. A béide Fäll ass kengem eppes geschitt.