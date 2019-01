An der Stad gëtt et déi nächst Deeg, respektiv Woche speziell op 3 Plazen e bësse méi enk am Verkéier. Dat wéinst dem Chantier vum Tram.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didider Weber

Vum Weekend u bis nächste Mëttwoch ginn op der Kräizung Boulevard Joseph II mat der Avenue Emile Reuter ënnerierdesch Réier geluecht. Dowéinst ass da just eng Spuer op fir d'Autoen an d'Bussen. Besonnesch moies am Beruffstrafic, fir erop op de Kierchbierg, ass da mat Stau a Retarden bis zréck op Hollerech ze rechnen.



D'Stad Lëtzebuerg huet en Donneschdeg de Moien iwwer déi Aarbechte fir den Tram informéiert. Et wéilt een d'Leit am Virfeld informéieren, fir datt ee preparéiert ass a sech adaptéiere kann. All d'Chantiere wären esou organiséiert, datt se de Verkéier sou mann wéi méiglech behënneren, sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Mä wann an der Stad geschafft gëtt, géife Behënnerunge leider net ausbleiwen.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didider Weber © RTL Télé Lëtzebuerg / Didider Weber

Den zweete Chantier betrëfft déi Nei Avenue, also d'Avenue de la Liberté. Bis nächste Mëttwoch kann ee vun der Neier Avenue net an d'Rue Goethe ofbéien. Bis e Freideg 8 Deeg fält den Accès vun der Rue Dicks an d'Nei Avenue ewech.



Schreiwes vum Gouvernement

Première phase du chantier sur le pont Buchler: des changements au niveau du trafic dès dimanche 20 janvier 2019 Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Le lundi 21 janvier débutera la première phase des travaux relatifs à l’élargissement du pont Buchler, qui durera jusqu’à mi-mai 2020. À partir du dimanche 20 janvier 2019, la circulation bidirectionnelle sera maintenue, une voie sera supprimée toutefois en direction de Bonnevoie.



La bretelle venant de Bonnevoie et en direction du rond-point Gluck ne sera pas accessible pendant les travaux.



Pendant les vacances de Pâques, les bretelles en direction de la Rocade de Bonnevoie (celle venant de la gare ainsi que celle venant de Bonnevoie) seront supprimées.



La liaison entre le pont Buchler et le Millenwee ne sera plus accessible dès samedi 19 janvier. Les piétons et cyclistes devront passer par la rue d’Alsace.



La rue d’Alsace sera d’ailleurs barrée au trafic motorisée à partir de mi-mars 2019, ceci de façon définitive.



Des barrages ponctuels supplémentaires auront certains week-ends pendant la nuit.