Timetravel am Pafendall - En Tour an d'Vergaangenheet (17.01.2019) Ween déi lescht Zäit am Pafendall ënnerwee war, huet se vläicht gesinn.

Eng kleng, op den éischte Bléck onscheinbar Camionnette, déi ganz lues duerch d’Strooss fiert. An der Camionnette sëtze Leit an hunn e grousse schwaarze Brëll op. Et ass e Virtual-Reality-Brëll, mat deem si 150 Joer zréck an d’Vergaangenheet reese kënnen. Mir ware bei enger vun den Zäitreesen dobäi a konnte staunen, wéi verschidde Plazen an der Stad fréier ausgesinn hunn.