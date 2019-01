Bei de Produiten dréit et sech konkret ëm folgend Marken:Numéro de l’article: 1011128Numéros de lot: 300920 ; 30122003 ; 30092003Les produits ont été vendus dans les magasins Fressnapf Bertrange, Foetz XXL, Mersch et Ingeldorf.Numéro de l’article: 1246039Numéros de lot: 643180028755 et 645180030189Date limite de consommation: 25.10.2020 et 07.11.2020D'Produite goufen am "Fressnapf" zu Bartreng, Féiz, Miersch, Houwald, Wämperhaart, Walfer, Gréiwemaacher et Angelduerf verkaaft. Et ass ze bemierken, dass nëmmen déi Produite betraff sinn, déi déi concernéiert Erkennungsnummeren hunn. Obwuel d'Fudder direkt aus dem Verkaf geholl gouf, goufen e puer Produite verkaaft. Hei besteet natierlech d'Méiglechkeet dës am Geschäft ëmzetauschen.Bei weidere Froe soll een sech direkt beim Landwirtschaftsministère mellen, dat iwwert d'Mailadress aliments.animaux@asta.etat.lu