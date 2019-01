Den onofhängegen Consultant Marc Glesener gëtt neie Member am Verwaltungsrot bei der ALIA, der Iwwerwaachungs- an Regulatiounsauthoritéit fir den audiovisuellen Secteur am Land.

Domat ersetzt den neien Administrateur, deen ënner anerem jo och Beroder vum CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler war, de Jeannot Clement, deem säi Mandat no 5 Joer bei der ALIA ofleeft.

De Marc Glesener huet, nodeem hie Chefredakter beim Lëtzebuerger Wort war, 2012 eng Medien- an Kommunikatiounsfirma opgemaach.

Wéi et am Memorial heescht, goufen déi aner 4 Membere vum ALIA-Verwaltungsrot confirméiert: dëst sinn de President Thierry Hoscheit, d'Affekotin Valérie Dupong, d'Journalistin Claude Wolf an de Luc Weitzel, Referendaire op der EU-Cour de Justice.

D'administrativ Ekipp vun der ALIA gëtt iwwerdeem vum Direkter Romain Kohn geleet.



Eng aner personell Nouvelle betrëfft de Kulturministère: do ass an Zukunft de Luc Schadeck neie Responsabele fir d'Relatioune mat der Presse. Den neie Presse-Attaché ersetzt de Max Theis, deen an den Educatiounsministère gewiesselt ass.

De Luc Schadeck war 2014 am Kader vun der Lëtzebuerger EU-Presidence an de Kulturministère komm.

Offiziellt Schreiwes

Marc Glesener nouvel administrateur de l'ALIA (18.01.2019)Communiqué par: Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA)

Avec effet au 17 janvier 2019, Marc Glesener rejoint le Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) pour une période de cinq ans. Ancien journaliste et rédacteur en chef du quotidien Luxemburger Wort, Marc Glesener a fondé, en septembre 2012, l'agence M(a)Gsolutions spécialisée dans la consultance média et communication.



«Je me réjouis de l'arrivée de Marc Glesener au sein de notre établissement public», affirme le président de l'ALIA, Thierry Hoscheit. «M. Glesener a fait ses preuves dans le monde du journalisme et est un fin connaisseur du paysage audiovisuel luxembourgeois. Les dossiers que nous traitons en tant que régulateur deviennent de plus en plus complexes. Dans ce contexte, il est nécessaire de s'assurer les compétences et l'expérience d'un professionnel des médias.»



De son côté, Marc Glesener dit à propos de sa nomination: «Ce nouveau mandat est un grand défi. Le monde des médias est un monde en pleine mutation et présente un enjeu majeur pour les régulateurs dans leur rôle de surveillant au service des citoyens.»

Quatre membres du Conseil nommés déjà en 2014 ont été confirmés. Il s'agit de Thierry Hoscheit (magistrat), Valérie Dupong (avocate), Claude Wolf (journaliste) et Luc Weitzel (référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne).



Jeannot Clement (secrétaire communal en retraite) ne fait plus partie du Conseil après un mandat de cinq ans. «J'aimerais remercier M. Clement pour son engagement depuis la création de notre Autorité. Il a joué un rôle important pendant cette période de mise en place d'un régulateur des médias au Luxembourg», affirme Thierry Hoscheit.



L'ALIA est un établissement public à caractère administratif et existe depuis le 1er décembre 2013. Sa mission principale est la surveillance du contenu des programmes de télévision et de radio ayant une licence luxembourgeoise. Si un élément de programme est contraire aux règles régissant le contenu des programmes et la publicité, l'Autorité peut intervenir et exprimer des sanctions. Elle est également en charge de la surveillance du classement des films sortis en salle. Dans le domaine de la régulation, elle attribue les permissions des radios régionales et locales au Grand-Duché.



L'équipe administrative de l'ALIA comprend actuellement quatre agents permanents: Romain Kohn (directeur), Carole Kickert (secrétaire du Conseil d'administration), Loredana Rinaldis et Jill Rollinger.

Lien utile:

www.alia.lu