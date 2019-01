Net manner wéi 4 Deputéiert, nämlech Di Bartolomeo, Hahn, Halsdorf an Engelen hunn doropshi jeeweils eng parlamentaresch Fro un de Santé-Minister gestallt, a wollte wëssen, wéi dat méiglech ass.

D’Äntwert vum Etienne Schneider huet dräi an eng hallef Säit an d’Problemer gi genee beschriwwen.



Schonn zanter Ufank Dezember wier d’Direktioun vun der Santé iwwert eng Rupture de stock informéiert gewiescht.



Et wier wichteg, virop ze präziséieren, dass de Medikamenten-Marché en oppene Maart ass, dee sech jee no Offer an Demande autoreguléiert, schreift den Etienne Schneider. Eng staatlech Interventioun gouf et bis ewell, wat d’Gripp-Impfung ugeet, nach ni.



Prinzipiell maachen d’Apdikten am Fréijoer eng Précommande vum Vaccin, bei 3 Pharma-Grossisten, déi dann de Produit bei der Pharma-Industrie akafen. Gebraucht goufen an de leschte Joren ëmmer ëm déi 54.000 Dosen. Un deem Chiffer orientéiert sech dann och d’Précommande.



Fir dëse wanter, also d‘Period 2018/2019, stounge just zwou Firme bereet, Vaccinen op Lëtzebuerg ze liwweren, engersäits Glaxo-Smith-Kluine aus der belsch, a Mylan aus Holland. De Grupp Sanofi hat am Virfeld schonn annoncéiert, wéinst enger reduzéierter Produktioun net méi an de Grand-Duché ze liwweren.



Elo war et awer esou, dass och d’Hollänner vu Mylan Hierstellung-Problemer kruten, an der Lëtzebuerger Commande net konnten nokommen. Ufank Oktober gouf d’CNS doriwwer informéiert. An deem Bréif goufen och déi niddreg Präisser hei am Land invoquéiert, wat also och op e Profit-Grond vun der Firma schléisse léisst.



Prioritéit krute Länner, déi méi fir de Vaccin bezuelen.



GSK huet sech dunn awer Bereet erkläert, dee Volume ze liwweren, dee fir d’ganzt Land géif gebraucht ginn. Bis Ufank Dezember waren dat 73.000 Dosen, also 35% méi, wéi soss u sech gebraucht gouf.



D’Verhale vun de Leit hätt awer dëst Joer geännert, a vill méi Leit wéi üblech wollte sech impfe loossen. Firwat, schreift de Minister, wéisst een nach net.



Bei deene méi eelere Generatiounen, iwwer 65 Joer, wier den Taux vu Grippen-Impfungen, den OECD-Zuelen no, an de Joren 2013 bis 2016 souwuel réckleefeg gewiescht. Hei misst een deemno d’Informatioun-Campagne weiderhin héich halen.



Fir d’Grippe-Saison vun 2019/2020 gëtt et bis ewell iwwregens nach keng Informatiounen, wie Bereet ass, op Lëtzebuerg ze liwweren. Mylan hätt awer zougesot, dat dëst Joer nees ze maachen.



D’Méiglechkeet vun enger Prozedur vum europäesche Marché public, mat där een eng verbindlech Commande bei engem Pharma-Betrib kéint maachen, wier iwwerdeems net ideal, ass aus der Äntwert erauszeliesen. Dat géif d’Präisser aller Viraussiicht no, zolidd an d’Luucht dreiwen.



E puer aktuell Zuelen:





Pendant la semaine 2 (07.01.2019 – 13.01.2019),

L’activité de la grippe augmente et passe a nouveau le seuil épidémiologique.

Le taux de consultations avec ILI (influenza-like illness) est à 3,6%.

Le taux de consultations avec ARI (acute respiratory infections) est à 18,3%.

12 cas de Grippe détectés dans le réseau sentinelle, essentiellement AH1N1 et AH3N2.

1 cas de RSV détecté dans le réseau sentinelle.





