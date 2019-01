De Refus vum House of Commons vun en Dënschdeg, fir den Deal mat der EU ze stëmmen, war hei natierlech ausschlaggebend.

De Premier Xavier Bettel huet e Freideg de Mëtteg zesumme mam Ausseminister Jean Asselborn de Point gemaach, wéi de Grand-Duché sech elo op de 29. Mäerz preparéiert.





"T'misst een elo mol ofwaarden, wéi de Plang B vum Theresa May ausgesäit" huet et vum Premierminister geheescht. Ma gläichzäiteg bereet een awer déi zwou Méiglechkeete scho vir, also en Austrëtt vu London ouni Deal, respektiv mat Accord.

Et ginn deemno eng helle Wull u Froen, déi ze kläre bleiwen : vu VISA-Froen, iwwert d'Douanebestëmmungen, bis hin zu den Aktivitéitsfelder am Finanzberäich.

D'Regierung huet och schonns zwee Gesetzesprojeten ausgeschafft, fir d'Openthaltsrechter vu Britten déi hei zu Lëtzebuerg wunnen a schaffen.

Enseignantë beispillsweis dierften nom Brexit jo net méi hei schaffen. Hei gouf awer legiferéiert, dass dat weiderhi méiglech wier.

Kruzial, fir ze wësse wat genee um nationale Plang muss ëmgesat ginn, wier et awer ze wëssen, wat déi britesch Regierung decidéiert, wéi et weider geet. De Ball läit deemno zu London.