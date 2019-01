Bannent zwee Joer gouf dee Service iwwer 600 Mol an Usproch geholl. An 300 Fäll goufen Informatioune gefrot. Iwwer 230 Mol ass de Mediateur agesprongen. An de meeschte Fäll goung et ëm ee Bau, soss Dossiere mat Immobilien, op drëtter Plaz goung et ëm Autoen.

An 91% vun de Fäll gouf eng Léisung fonnt.



PDF: De Rapport



Schreiwes vum Wirtschaftsministère:



Premier rapport biennal: Le Service national du Médiateur de la consommation a été sollicité 619 fois depuis sa création (18.01.2019)



Le Service national du médiateur de la consommation (SNMC) a publié son premier rapport biennal depuis sa création en novembre 2016. Ce service traite les litiges issus d'un contrat de consommation entre un professionnel et un particulier, afin de régler des désaccords par voie extrajudiciaire, avec l'appui d'un médiateur qui encadre les parties concernées.

Depuis novembre 2016, 619 demandes ont été soumises au Service national du médiateur de la consommation, dont 305 demandes d'information et 234 demandes de médiation de sa compétence. Ces dernières se répartissent selon les matières suivantes: construction (82), automobile (22), assurance (15), immobilier (25), cabinets d'avocats (8), transport (13), commerce en ligne (5), électroménager (3) et autres (61). Pour les 114 médiations clôturées jusqu'au 20 novembre 2018, un accord a pu être trouvé dans 104 cas, ce qui correspond à un taux de réussite de plus de 91%. Le montant moyen des litiges était de 12.000 euros. Le traitement et les médiations portant sur les autres dossiers sont toujours en cours.

56 demandes de médiation étaient de la compétence d'une entité spécialisée, les entités qualifiées, et ont par conséquence été transmises à celles-ci ou à une structure compétente en la matière. 8 demandes ont été déclarées irrecevables.

En cohérence avec la stratégie de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, les entreprises luxembourgeoises peuvent également s'adresser au médiateur de la consommation pour régler un litige, une rareté en Europe.