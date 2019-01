© RTL (Archiv)

Quo Vadis Amiperas? (Deel 1) / Reportage Pierre Jans



Et rumouert nees bei der Amiperas, der Vereenegung vun den eelere Leit zu Lëtzebuerg. Haut virun enger Woch hat de President Jean Morby no nëmmen 8 Méint säi Mandat opginn. Och de Vize-President Claude Caudron hat demissionéiert. An der Presse war Rieds vun Differenze bannent dem Verwaltungsrot a punkto Statutten a Finanze vum Veräin. Et ass eng Associatioun déi zanter Jore Membere verléiert. An domat och e wéineg am Gaang ass, hir eegen Identitéit ze verléieren.

Donneschden Owend an enger Cité zu Mamer. De Jean Morby mécht d'Dir op. An der Stuff waart nach en zweeten eelere Mann. Et ass de Claude Caudron. Laang Jore war hien an der Amiperas aktiv. Hie wierkt 3 Deeg no senger Demissioun méi nodenklech ewéi de Jean Morby, mä dee war jo u sech just 8 Méint President vun den Amiperas. Séier wär dem Jean Morby kloer gewiescht, dass de Verwaltungsrot an hie selwer net firenee gemaach wären.

Jean Morby: ''Et ass keng Dynamik do. Et weess een, dass dee Conseil d'Administration aus eelere Leit besteet - ech gehéieren zu deenen, och wann ech mech net dozou zielen - bei deenen ass et schwéier eppes ze beweegen. Si si gewinnt an engem gewëssenen ''traintrain'', a wann een se mat neien Iddie konfrontéiert, dann ass direkt eng Barrière do. A wann een da keng Ënnerstëtzung huet, an op der anerer Säit awer gewësse Leit zesummen déi selwecht negativ Astellung hunn, da muss ee soen, da geet vill Energie a vill Kraaft drop an et areecht een näischt.''

D'Majoritéit am Verwaltungsrot vun der Amiperas, dat ass d'Ekipp ëm d'Generalsekretärin Edmée Mangers, déi wäit iwwer 40 Joer am Veräin aktiv ass. Aus privaten a gesondheetleche Grënn refuséiert si zu dësem Ament en Interview. Engem Gespréich ouni Mikro an ouni Kamera stëmmt si zou. Si wär erliichtert elo no der Demissioun vum President. Si gëtt eis och d'Telefonsnummer vun enger anerer Persoun aus dem Verwaltungsrot. D'Madamm wëll anonym bleiwe ma och si confirméiert: mir an de Jean Morby - dat konnt näischt ginn. ''Et ass keen agreabele Mënsch'', esou d'Madamm um Telefon. Eng Ausso déi hire ganzen Temoignage iwwer d'Presidence vum Jean Morby resuméiert. Ma si seet nach hannendrun, et wär d'Generalsekretärin selwer gewiescht, déi dëse Mann als neie President recommandéiert hätt. Den 9. Juni zejoert gouf den 78 Joer ale Jean Morby op der Generalversammlung vun der Amiperas als Nationalpresident gewielt.

8 Méint méi spéit, zu Mamer an der Stuff, widderhëlt de Jean Morby, hien hätt d'Statutte vun der Amiperas un déi vun enger moderner ASBL upassen, an de Budget vum Veräi stabiliséiere wëllen. Béides ouni Erfolleg.

Jean Morby: ''Dat wat ech bis elo konnt kréien a gesinn hunn, a mam externe Comptabel diskutéiert hunn, ass, dass et (Red.: d'Finanzen) ze mann transparent ass, an een net richteg ka soen, wou ee soll de Stëft usetzen. Hei ass et esou, datt eng Generalsekretärin do ass, déi alles leet, an sech och net ëmmer am Viraus ofschwätzt mam President.''

Schwéier Reprochen, déi d'Edmée Mangers decidéiert zeréckweist. Si ass iwwerzeegt, dass d'Amiperas um richtege Wee ass.