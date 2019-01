Schengen-Lycée: Iwwer 850 Inscriptiounen (18.01.2019) De 27. August 2007 ass den däitsch-lëtzebuergesche Schengen-Lycée opgaangen.

De Schengen-Lycée zeechent sech nieft senger Zwee- respektiv Méisproochegkeet och doduerch aus, dass nieft traditionelle Schoulcoursen och vill Wäert op prakteschen Unterrecht geluecht gëtt an et och „Projektfächer“ ginn. Hei geet et drëms, datt d’Schüler Projete vun A bis Z ausschaffen.De Lycée gëtt zu 50% mat däitsche Gelder an zur anerer Halschent vum Lëtzebuerg Staat finanzéiert. Haut um Freideg war am Zwee-Länner-Lycée Porte ouverte.