Vill Jonker, déi ënnerwee sinn, fir Schoulmeeschter oder Léierin ze ginn, oder elo am Stage sinn, sinn onzefridden.

Manifestatioun "fir e sënnvolle Stage" (19.01.2019) .

E sënnvolle Stage, dee begleet an ënnerstëtzt, an engem net Zäit klaut an ënner Drock setzt: dofir hunn e Samschdeg eng 250 Studenten, Stagiairen a solidaresch Enseignante manifestéiert.

Am Casino zu Bouneweg hat de SEW/OGBL op déi Protestmanifestatioun geruff.



Den aktuelle Stage am Fondamental – dat sinn zwee Joer - wär eng iwwerflësseg Belaaschtung fir déi jonk diploméiert Enseignanten. Doduerch wär de Beruff, fir Schoul ze halen, den Ament net méi attraktiv. Et feelt jo och Léierpersonal.

Eng Reform vum Stage gëtt gefuerdert. Den Educatiounsminister Claude Meisch gëtt opgeruff, direkt de Sujet unzepaken.



Et soll keng Bewäertung ginn, de Conseiller pédagogique, deen eng gutt Saach wär, soll een ënnerstëtzen a beroden. An et soll ee sech deen och selwer kënnen eraussichen.

D'Coursen dierften och keng Widderhuelung si vun deem, wat ee scho weess an an der Ausbildung geléiert huet.

D'Stagiairë wéilte sech ganz op hir Aarbecht mat de Kanner konzentréieren.