E Samschdeg de Moien um 1.40 Auer hat ee Mann beim 112 ugeruff a gemellt, datt zu Hesper zwee Autoen an een Accident verwéckelt wären an d'Strooss blockéiert wär. Donieft huet de Mann nach gesot, datt ee Chauffeur blesséiert wär.



D'Noutruffzentral huet doropshin d'Pompjeeën an eng Ambulanz op d'Plaz geschéckt. D'Rettungsdéngschter sinn d'Streck e puer Mol ofgefuer, ma konnte keen Accident fannen. No Récksprooch mam Mann huet dësen dunn zouginn, datt hie sech e klenge Witz erlaabt hätt. E Witz iwwert deen de Rettungsdéngscht net laache konnt.



D'Police gouf informéiert an huet d'Telefonsnummer nach eng Kéier kontaktéiert. Eng Fra ass dunn drop gaangen a war ganz verwonnert. Si huet dunn erkläert, datt wahrscheinlech hiren alkoholiséierte Partner, deen elo net méi doheem war, dofir verantwortlech wär. D'Adress op der Plaz gouf kontrolléiert an d'Police huet eng Plainte géint de Mann gemaach.