An der Nuecht op e Samschdeg war de CIS Péiteng um 5.24 Auer op Péiteng an d'Strooss Bellevue geruff ginn, well ee Gaardenhaische Feier gefaangen hat.

Wéi d'Pompjeeën op d'Plaz komm sinn, stoung dat komplett Gaardenhaische schonn a Flamen. Et gouf doropshin nach weider Verstäerkung op d'Plaz geruff.Den Asaz war net ganz einfach, well d'Gaardenhaischen an e Koup gefall ass an d'Feier ënnert dem Wellblechdaach weider gebrannt huet. Donieft hunn d'Pompjeeën nach dräi Gasfläsche vum Feier missen ewechhuelen a se killen.Um 9 Auer war d'Feier e Samschdeg eréischt komplett geläscht. Op der Plaz waren d'Pompjeeë mat 17 Mann a 5 Gefierer an d'Police vun Déifferdeng.