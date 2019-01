Nodeems am Summer z’Joert d’Gesetz gestëmmt gouf, gëtt et elo konkret.

Vun der nächster Woch u kënnen zu Lëtzebuerg Patiente mat gewëssene Krankheetssymptomer Cannabis als Medikament verschriwwe kréien. Déi éischt Dokteren sinn nämlech elo ausgebilt fir de medezinesche Cannabis fir therapeutesch Zwecker kënnen ze verschreiwen.





150 Medeziner hunn de ganzen Dag iwwer am nationale Gesondheetslabo zu Diddeleng un der Formatioun iwwert de Gebrauch vun der Planz Deel geholl. Eng obligatoresch Formatioun, sou den Dr Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé.

D’Santé publizéiert an adaptéiert no an no d’Lëscht mat den Nimm vun den Dokteren, déi d’Formatioun gemaach hunn an de medezinesche Cannabis deemno dierfe verschreiwen. Mat der Ordonnance vum Dokter kënne Patienten hire Produit dann an eng vun de 4 grousse Spidolsapdikte siche gon. De Staat iwwerhëlt d’Käschten.