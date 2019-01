10 Beamten a 4 Police-Schüler waren zu Klierf an Ëmgéigend am Asaz. Dat ënnert anerem géint 22 Auer um Busarrêt an der Géigend vum Lycée.

Bei der Kontroll an engem Bus hunn d'Hënn vun der Police bei 6 Passagéier reagéiert. An 3 anere Busse goufen och Droge fonnt. Hei konnt de Besëtzer ënnert de Passagéier awer net identifizéiert ginn.Am Ganzen konnte gutt 54 Gramm Haschisch, kleng Quantitéiten u Marihuana a Kokain an zwee Jointen saiséiert ginn.Och an den Zich hunn d'Beamten no Droge gesicht.Lescht Statioun war e Bal zu Klierf. Hei hunn d'Hënn nëmmen eng kleng Quantitéit un Drogen um Buedem gericht. Ma wéi et am Police-Bulletin steet, hätt de Besëtzer dës wahrscheinlech ewechgehäit, wéi en d'Police erbléckst hat.