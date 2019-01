© RTL-Archiv

Um Enn hat eng Sakgaass der Police gehollef: E Samschdeg den Owend géint 18 Auer huet d'Police bei enger Vitesskontroll am Tunnel Grouft en Auto mat 123 amplaz mat maximal erlaabten 90 Kilometer an der Stonn gemooss. D'Poursuite gouf ageleet, ma de Chauffer huet därmoossen op de Gas gedréckt, dass der Patrull de Risk ze grouss war. Dofir gouf d'Zentral informéiert. Direkt e puer Patrullen hu sech op d'Sich nom Auto gemaach.



An Tëschenzäit hat eng Fra de Chauffer beim 113 gemellt, dat wéinst geféierlechem Fuerverhalen.



D'Analys vun den Donnéeën hat erginn, dass e Fuerverbuet géing virleien.



Um Rouscht gouf de gesichten Auto nees gesinn, ma de Chauffer huet op en Neits probéiert unzedrécken. Dobäi ass hien allerdéngs an eng Sakgaass gefuer. Amplaz sech der Police ze stellen, ass de Mann iwwer e Feld geflücht. Nees eng Kéier hunn d'Beamten d'Poursuite lancéiert. De Parquet gouf informéiert an doropshi gouf den Won saiséiert.



No enger Zäit huet de Chauffer opginn. Hien wär wéinst sengem Fuerverbuet a Panik geroden.