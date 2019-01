E Sonndeg hate sech déi versammelt, déi net domat d'accord sinn, datt 5 Leit am Gemengerot eng nei Majoritéit gebilt hu mat manner Stëmme wéi déi 4 aner.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Géisdref: Protest-Fest als Support fir Buergermeeschtesch (20.01.2019) E Sonndeg hate sech déi versammelt, déi net domat d'accord sinn, datt 5 Leit am Gemengerot eng nei Majoritéit gebilt hunn - mat manner Stëmme wéi déi 4 aner.

De Jean-Claude Lahyr Ee vun den Initiateure vum Petitiounsbréif iwwer de Wielerwëllen.



Déi grouss Ënnerstëtzung vun de Bierger bleift awer aus. Vill Leit stinn nämlech hannert der aktueller Buergermeeschtesch Christa Schmitz a kritiséieren d'Aart a Weis, wéi de Mësstrauensvott, an hiren Aen ouni valabelen an objektive Grond, decidéiert gouf.D'Jugend aus den 3 Uertschafte vun der Gemeng Géisdref hat an deem Kontext e Sonndeg op e Protest-Fest invitéiert. D'Leit waren opgeruff, Faarf ze bekennen a sech staark ze maachen fir Gerechtegkeet.Verschidden Awunner aus der Gemeng hunn doriwwer eraus Ënnerschrëfte gesammelt fir e Bréif, mat deem d'Inneministesch iwwert d'Onzefriddenheet vun de Bierger soll opgekläert ginn.

D'Motion de Censure gouf bei d'Inneministesch geschéckt, wou den Dossier traitéiert gëtt. Nach ass net kloer, ob et zu engem Changement am Géisdrefer Gemengerot kënnt oder net.