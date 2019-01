Vum Christophe Hochard (Télé) an lm (RTL.lu)

De Viaduc "Irbich" ass 265 Meter laang, steet op 6 Pilieren an ass esou gutt ewéi fäerdeg. Am Februar gëtt ugefaangen d'Strooss ze bauen.

4 Kilometer laang gëtt de Contournement: vum Maarnecher Plateau bis an d'Abteistadt. Speider sollen an der Moyenne eng 10.000 Gefierer pro Dag vun dëser neier Strooss profitéieren.Einfach sinn d'Aarbechten am Éislek awer net - engersäits aus geologesche Grënn, anerersäits wéinst der Natur.Am Summer 2022 soll d'Transversale zu Clierf fir den Trafic opgoen. De Käschtepunkt beleeft sech op ëm 73 Milliounen Euro. Dat sinn der ronn 40 méi ewéi ugangs geplangt.