Déi Foto gouf zu Suessem opgeholl mat engem Teleskop (952mm Brennwäit). © RTL Mobile Reporter / Manuel Huss

Ëm genee 19 Minutte bis 6 hat de Mound ugefaangen an de Schied vun der Äerd anzetrieden. Während ongeféier enger Stonn läit de Mound komplett am Schied vun der Äerd a schimmert rout. Um 6.12 Auer war den Héichpunkt vun dëser Mounddäischtert. Den Naturspektakel dauert bis 6.45 Auer.







Wien des Mounddäischtert verpasst, huet eréischt Silvester 2028 nees d'Chance sou ee Spektakel um Himmel ze erliewen oder an der Nuecht op den 22. Dezember 2029.